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Пожар на АЗС в Киеве. В больнице умер несовершеннолетний пассажир авто

Фото: в Киеве произошел большой пожар на АЗС (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Левицкий

Несовершеннолетний пассажир Audi, которая влетела в колонку с горючим и вызвала пожар на АЗС в Киеве, скончался в больнице. Он был одним из трех пострадавших в результате ДТП.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Известно, что 17-летний мужчина скончался в больнице от полученных в аварии травм. Он был братом 21-летнего водителя Audi, чей автомобиль въехал в автозаправочную станцию и загорелся на Броварском проспекте.

Также известно, что оба брата после аварии находились с ожогами в реанимации, в тяжелом состоянии. Кроме них, в больнице находился и один из работников АЗС, его состояние медики раньше оценивали как средней тяжести.

Предварительно, автомобиль Audi на большой скорости двигался по Броварскому проспекту. Водитель авто совершил съезд в сторону автозаправки, однако не успел затормозить, и Audi врезалась в автозаправочную колонку.

Пожар на АЗС

В воскресенье, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар.

Отмечается, что пожарные занимались ликвидацией пожара на АЗС в Днепровском районе. К тушению были привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники.

Все, что известно о пожаре на столичной АЗС, можно узнать в материале РБК-Украина.

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