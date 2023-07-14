Пожар на АЗС в Киеве. В больнице умер несовершеннолетний пассажир авто

Известно, что 17-летний мужчина скончался в больнице от полученных в аварии травм. Он был братом 21-летнего водителя Audi, чей автомобиль въехал в автозаправочную станцию и загорелся на Броварском проспекте.

Также известно, что оба брата после аварии находились с ожогами в реанимации, в тяжелом состоянии. Кроме них, в больнице находился и один из работников АЗС, его состояние медики раньше оценивали как средней тяжести.

Предварительно, автомобиль Audi на большой скорости двигался по Броварскому проспекту. Водитель авто совершил съезд в сторону автозаправки, однако не успел затормозить, и Audi врезалась в автозаправочную колонку.

Пожар на АЗС

В воскресенье, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар.

Отмечается, что пожарные занимались ликвидацией пожара на АЗС в Днепровском районе. К тушению были привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники.

Все, что известно о пожаре на столичной АЗС, можно узнать в материале РБК-Украина.

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