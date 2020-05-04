Пожары в Житомирской области: спасатели оказывают помощь по ликвидации очагов тления

Пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области локализованы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в Чернобыльской зоне тушат отдельные очаги тления торфяников в очагах пройденных огнем. К тушению привлечены 210 человек и 72 единицы техники, из них от ГСЧС 146 человек личного состава и 44 единицы техники.

А в Житомирской области вблизи с. Первомайское, с. Дубовый Гай и с. Лучанки Овручского района ликвидированы три очага возгорания лесной подстилки. В настоящее время оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пней и древесины.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 207 человек и 52 единицы техники, из них от ГСЧС 65 человек личного состава и 23 единицы техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области из-за поджога сухой растительности погибла женщина. Со слов очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке.

РБК-Украина писало, что Нацполиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и лесов в Украине для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей.