Пожежі у Житомирській області: рятувальники надають допомогу по ліквідації осередків тління

Пожежі у Чорнобильській зоні та Житомирській області локалізовані. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, у Чорнобильській зоні гасять окремі осередки тління торф’яників в осередках пройдених вогнем. До гасіння залучено 210 чоловік та 72 одиниці техніки, з них від ДСНС 146 чоловік особового складу та 44 одиниці техніки.

А у Житомирській області поблизу с. Першотравневе, с. Дубовий Гай та с. Лучанки Овруцького району ліквідовано три осередки загорання лісової підстилки. Наразі надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 207 чоловік та 52 одиниці техніки, з них від ДСНС 65 чоловік особового складу та 23 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирській області через підпал сухої рослинності загинула жінка. Зі слів очевидців, бабуся вирішила спалити залишки сухої рослинності на власній присадибній ділянці.

РБК-Україна писало, що Нацполіція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави та лісів в Україні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв.