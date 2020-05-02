В Житомирской области при поджоге сухой растительности погибла женщина

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Женщина получила 50% ожогов тела

В селе Гремяче Житомирской области при поджоге сухой растительности погибла 79-летняя женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, о произошедшем спасателям сообщили односельчане, которые чувствовали едкий запах дыма в населенном пункте.

"При одном из пожаров погибла 79-летняя женщина. Со слов очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке. В тот день наблюдалась сухая и ветреная погода, которая способствовала быстрому распространению пламени. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде. Когда прибежали к месту происшествия, то увидели, что бабушка лежит возле пожарища в полубессознательном состоянии... Очевидцы вызвали "скорую", на которой пострадавшую доставили в больницу. Женщина получила 50% ожогов тела 4-й степени. Спасти ее жизнь так и не удалось", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели продолжают ликвидацию пожаров в Киевской и Житомирской области, которые уже удалось локализовать. При этом они продолжают оказывать помощь в тушении отдельных очагов пожаров.

РБК-Украина писало, что Нацполиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и леса в Украине для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей. При этом основной версии пока считают малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.