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В Житомирской области спасателям удалось ликвидировать несколько очагов пожаров

Новости » Происшествия     03.05.2020 - 15:08
В Житомирской области спасателям удалось ликвидировать несколько очагов пожаров
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Все очаги возгорания были ликвидированы в Овручском районе

По состоянию на 12:00, 3 мая, в Овручском районе Житомирской области спасателям удалось ликвидировать три очага пожара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, очаги пожаров находились вблизи трех сел.

"На территории Овручского лесничества ликвидировано 2 очага возгорания лесной подстилки вблизи села Первомайское (возникло 16.04) и села Дубовый Гай (возникло 29.04). Также ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи села Лучанка в Овручском районе на территории Слободского лесничества", - говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели продолжают предоставлять помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пней и древесины.

"Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 327 человек и 62 единицы техники, из них от ГСЧС 64 человек личного состава и 22 единицы техники", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области при поджоге сухой растительности погибла женщина. Со слов очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке.

Отметим, сегодня практически по всей территории страны ожидались проливные дожди и грозы в дневное и ночное время.

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги пожаров в Киевской и Житомирской областях Житомирская область пересекла черту в 400 больных COVID-19
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