Пожары в Украине и рост заболеваемости коронавирусом в стране: новости за 17 апреля

Коллаж РБК-Украина

Коронавирус распространяется в Украине с удвоенной скоростью, президент Владимир Зеленский выступил в программе “Свобода слова Савика Шустера”, в Украине – серьезные пожары. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 17 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире

Коронавирус распространяется в Украине с удвоенной скоростью. За сутки заболели 501 человек, скончались от осложнений 9, выздоровели 60. На данный момент в стране подтверждены 4662 случая инфицирования, 125 смертей и 246 выздоровлений.

Остановленный на время карантина в Украине общественный транспорт заработает не раньше июня. Об этом в интервью 24 каналу заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Коронавирус выявили у командующего Национальной гвардии Николая Балана. Заболевание проходит почти бессимптомно.

В Почаевской лавре в Тернопольской области могла произойти масштабная вспышка коронавируса. Настоятель Почаевской лавры отказывается от сотрудничества с медиками.

В мире число смертей от коронавируса превысило 150 тыс. человек. Больше всего смертей в США.

Зеленский у Шустера: о чем говорил президент

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в программе “Свобода слова Савика Шустера”. Президент рассказал о ситуации с коронавирусом, смягчении карантина, кредите МВФ.

Подробнее о том, что рассказал глава государства - в материале РБК-Украина.

Кличко отстранил Поворозника на время следствия

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник отстранен от исполнения своих обязанностей на время следствия. Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что городская власть сотрудничает с правоохранительными органами по предупреждению коррупции.

Напомним, ряд СМИ со ссылкой на источники заявили, что Поворозника якобы задержали на взятке в 60 тысяч долларов, сам чиновник через посредника требовал 125 тыс. долларов за согласование градостроительных условий.

Позже он опроверг обвинения во взяточничестве в свой адрес, назвав их провокацией и потребовал немедленного расследования этого инцидента.

Украина в огне: пламя уничтожило леса, свалки и несколько сел

Пожары в Украине за последние сутки наделали немало беды в разных местах. Больше всего страдает Киев и Киевская область – там после пожара в Чернобыльской зоне произошла песчаная буря. А из-за нее появились и новые очаги возгорания. Столицу окутало жутким смогом и Киев взлетел на самые верхние ступеньки в списке самых загрязненных городов в мире.

Очень сложная ситуация в Житомирской области. Там масштабно горят села и леса. В Овручанском районе пламя уже уничтожило десятки домов. Практически дотла выгорели села: Магдин, Личмани, Рудня, Дивошина, Семена. В селе Журба огонь уничтожил церковь. В регионе горят огромные лесные массивы (фото).