Пожежі в Україні та зростання захворюваності на коронавірус в країні: новини за 17 квітня

Колаж РБК-Україна

Коронавірус поширюється в Україні з подвоєною швидкістю, президент Володимир Зеленський виступив в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", в Україні - серйозні пожежі. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 17 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі

Коронавірус поширюється в Україні з подвоєною швидкістю. За добу захворіла 501 особа, померли від ускладнень 9, одужали 60. На даний момент в країні підтверджено 4662 випадки інфікування, 125 смертей і 246 одужань.

Зупинений на час карантину в Україні громадський транспорт запрацює не раніше червня. Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Коронавірус виявили у командувача Національної гвардії Миколи Балана. Захворювання проходить майже безсимптомно.

У Почаївській лаврі в Тернопільській області міг статися масштабний спалах коронавірусу. Настоятель Почаївської лаври відмовляється від співпраці з медиками.

У світі число смертей від коронавірусу перевищило 150 тис. людей. Найбільше смертей в США.

Зеленський у Шустера: про що говорив президент

Президент України Володимир Зеленський виступив в програмі "Свобода слова Савіка Шустера". Президент розповів про ситуацію з коронавірусом, пом'якшення карантину, кредит МВФ.

Детальніше про те, що розповів глава держави - в матеріалі РБК-Україна.

Кличко відсторонив Поворозника на час слідства

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник відсторонений від виконання своїх обов'язків на час слідства. Про це написав в Telegram мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що міська влада співпрацює з правоохоронними органами щодо запобігання корупції.

Нагадаємо, ряд ЗМІ з посиланням на джерела заявили, що Поворозника нібито затримали на хабарі в 60 тисяч доларів, сам чиновник через посередника вимагав 125 тис. доларів за погодження містобудівних умов.

Пізніше він спростував звинувачення у хабарництві на свою адресу, назвавши їх провокацією і вимагав негайного розслідування цього інциденту.

Україна в огні: полум'я знищило ліса, звалища та кілька сіл

Пожежі в Україні за останню добу наробили чимало біди в різних місцях. Найбільше страждає Київ і Київська область – там після пожежі в Чорнобильській зоні відбулася піщана буря. А через неї з'явилися і нові вогнища загоряння. Столицю оповило моторошним смогом і Київ злетів на найвищі сходинки у списку найбільш забруднених міст у світі.

Дуже складна ситуація в Житомирській області. Там масштабно горять села і ліси. У Овручанському районі полум'я вже знищило десятки будинків. Практично вщент вигоріли села: Магдин, Личмани, Рудня, Дивошина, Семена. У селі Журба вогонь знищив церкву. У регіоні горять величезні лісові масиви (фото).