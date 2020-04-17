Зеленский рассказал, какую программу поддержки готовит правительство для бизнеса

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент сообщил, что правительство почти закончило разработку программы поддержки малого бизнеса

Кабинет министров разрабатывает несколько кредитных программ для бизнеса во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительство уже почти закончило разработку программы поддержки малого бизнеса.

"Наиболее пострадавших, и которые в дальнейшем пострадают от коронавируса и от экономического кризиса, который будет. На эту поддержку разрабатывалась программа. Там и упрощение налогового давления, и кредитные каникулы", - рассказал Зеленский.

Президент также напомнил о программе кредитования для малого и среднего бизнеса "5-7-9". По его словам, на следующей неделе предпринимателям дадут возможность брать кредиты на развитие бизнеса под 3%.

"Уверен, что во многих отраслях - развлекательный, туристический бизнес, - там можем дойти до 0%", - добавил глава государства.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров разработает план выхода из экономического кризиса в Украине. По его словам, в правительстве четко понимают, какие программы надо сделать для малого и среднего бизнеса.