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Первый замглавы КГГА опроверг задержание на взятке

Новости » Происшествия     15.04.2020 - 12:04
Первый замглавы КГГА опроверг задержание на взятке
Фото: Николай Поворозник (РБК-Украина)

Поворозник заявил, что его вызвали на допрос как свидетеля

Первого замглавы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника не задерживали на взятке. Об этом он сообщил в своем Facebook.

В частности, он прокомментировал вчерашнюю информацию о задержании на взятке.

"Взяток не брал. Никаких разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором вспоминают в публикациях. Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь. Подозрение никто не объявлял. Вызван, как свидетель, на допрос в пятницу", - отметил Поворозник.

Он также потребовал от правоохранительных органов разобраться с распространением ложной информации в СМИ.

Первый замглавы КГГА опроверг задержание на взятке

Отметим, вчера ряд СМИ со ссылкой на источники заявили, что Поворозника якобы задержали на взятке в 60 тысяч долларов, сам чиновник через посредника требовал 125 тыс. долларов за согласование градостроительных условий.

Напомним, в декабре в КГГА проводились обыски по делу о злоупотреблениях служебных лиц Департамента градостроительства и архитектуры и других департаментов, связанных со строительством.

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