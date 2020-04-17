В Украине пока что нет первой волны коронавируса, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский отметил, что у украинцев нет другого выбора, как встречать пасхальные праздники дома

В Украине пока что нет первой волны заражения коронавирусом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, у украинцев нет другого выбора, как встречать пасхальные праздники дома, потому что в Украине нет волны заражения коронавирусом.

"Все, что касается Пасхи. Я уверен, что у нас иного шага как встречать эти праздники дома, их нет. Потому что может быть волна. У нас пока что у нас нет волны. Уже говорят, у нас даже не имеет первой большой волны. А вы же видите, что в мире уже говорят есть вторая волна и может быть третья волна. У нас нет. Мы это сдерживаем. Но статистика правдивая, она такая есть", - заявил Зеленский.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, после Пасхи коронавирусом в Украине могут заболеть от 2% до 10% населения. При этом он добавил, что на сегодня в Украине более 4,5 тысячи больных.

За прошедшие сутки коронавирусом заразились З97 человек, умерло от осложнений болезни 8. На данный момент подтвержден диагноз COVID-19 в 4662 украинцев, зафиксировано 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели.