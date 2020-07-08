Пожары в Луганской области уничтожили 5 гектаров земли

Масштабные пожары в Луганской области уничтожили почти 5 гектаров территории. Точная площадь будет известна 8 июля.

Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, огнем были уничтожены очень много домов. Однако, сейчас невозможно точно оценить все причиненные убытки.

"Ориентировочно, только по одному Смоляниново повреждены 69 домов, из которых 23 полностью разрушены ", - рассказал он.

Напомним, масштабные пожары в Луганской области вспыхнули днем 7 июля. Возгорание произошло сразу в нескольких населенных пунктах Новоайдарского района. Из-за сильного ветра и жары площадь пожара начала резко увеличиваться.

Как писало РБК-Украина, жертвами пожара в Луганской области стали 6 человек.

В ОГА не исключают, что пожары могли вспыхнуть в результате умышленного поджога, но рассматривают и другие версии.

Кроме того, к тушению пожаров не могут привлечь авиацию ГСЧС, поскольку боевики не дают согласия на прекращение огня.