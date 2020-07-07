Названа возможная причина пожаров в Луганской области

Фото: ликвидация пожара (dsns.gov.ua)

Одной из версий называется поджог

Правоохранительные органы и местные власти устанавливают причины масштабных пожаров в Луганской области. Среди прочего, рассматривается версия поджога.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Луганской ВГА.

По словам главы администрации Сергея Гайдая, в области уже неделю отсутствуют осадки и сохраняется жаркая погода, что привело к засухам. Усугубляют ситуацию сильные ветра, которые способствуют распространению огня.

"Засуха, сегодня почти 40 градусов. И очень-очень сильный ветер. Поэтому пламя разносится на сотни метров. К сожалению, как-то потушить его очень трудно", - заявил Гайдай.

Что стало причиной возникновения пожара - пока не известно. Глава области не исключает, что лес могли поджечь специально.

"Мы должны констатировать, что произошел огромный пожар. Из-за чего он возник - будет выяснять комиссия. Я не исключаю даже факт поджога. На сегодняшний день сделать какой-то анализ трудно, потому что пожар полностью не исчез. Он локализован, но огонь и дальше идет", - заявил Гайдай.

Напомним, первые очаги пожара в Луганской области возникли вчера после полудня.

Огонь локализовали сегодня утром, однако ближе к обеду пожар вспыхнул с новой силой, перекинувшись на близлежащие населенные пункты.

На данный момент известно о 6 погибших, огонь уничтожил около 100 домов, детальнее - в материале РБК-Украина.