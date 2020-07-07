Из-за боевиков авиация не может тушить пожары, - Луганская ОГА

Фото: ликвидация лесного пожара в Луганской области (dsns.gov.ua)

Боевики отказались соблюдать режим тишины

Боевики отказались предоставить режим тишины из-за пожара под Северодонецком. Госслужба по чрезвычайным ситуациям не могла оперативно предоставить авиацию для тушения пожара.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает РБК-Украина.

"Я уже разговаривал с президентом по этому поводу. Понимая, что может быть такая ситуация, мы вчера договорились, чтобы в Харькове нам предоставили самолет ГСЧС, который бы мог потушить пожар. Но, к сожалению, та сторона, у которой просили режим тишины, ничего нам не подтвердила. А лететь сюда на самолете - самоубийство", - рассказал Гайдай.

Отметим, Северодонецк и охваченные пожаром населенные пункты вблизи находятся приблизительно в 40 километрах от линии разграничения.

По словам главы МВД Арсена Авакова, к ликвидации пожара привлекли более 1000 работников системы МВД и авиацию.

Напомним, лесные пожары в Луганской области вспыхнули во вторник с новой силой из-за жары и сильного ветра.

По состоянию на вечер 7 июня, лесной пожар в Луганской области охватил несколько населенных пунктов. Огнем уничтожены более 100 жилых и дачных домов, погибло 6 человек. Местных жителей госпитализируют в больницы с ожогами.