Пожежі у Луганській області знищили 5 гектарів землі

Масштабні пожежі у Луганській області знищили майже 5 гектарів території. Точна площа буде відома 8 липня.

Про це заявив глава Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, вогнем було знищено дуже багато будинків. Однак, зараз неможливо точно оцінити всі завдані збитки.

"Орієнтовно, тільки по одному Смоляниновому пошкоджені 69 будинків, з яких 23 повністю зруйновані ", - розповів він.

Нагадаємо, масштабні пожежі у Луганській області спалахнули вдень 7 липня. Загоряння сталося відразу у декількох населених пунктах Новоайдарського району. Через сильний вітер та спеку площа пожежі почала швидко збільшуватися.

Як писало РБК-Україна, жертвами пожежі у Луганській області стали 6 людей.

В ОДА не виключають, що пожежі могли спалахнути внаслідок умисного підпалу, але розглядають й інші версії.

Крім того, до гасіння пожеж не можуть залучити авіацію ДСНС, оскільки бойовики не дають згоди на припинення вогню.