Пожары в Луганской области: глава ОГА назвал главную проблему

По состоянию на 12 июля самой большой проблемой для ликвидации последствий лесных пожаров в Луганской области является свалка вблизи Северодонецка. На территории свалки до сих пор наблюдается тление.

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Гайдая, сейчас открытого огня на территории свалки нет, но внутри есть пламя или большое тление.

"Сейчас несколько отрядов спасателей постоянно переливают его водой. С помощью военной техники мы сворачиваем песок и сверху пересыпаем, так сказать, консервируем свалку песком", - рассказал он.

Напомним, на этой неделе в Луганской области вспыхнули масштабные лесные пожары. Точная причина возгорания еще не установлена, но в ОГА не исключают версии поджога. Огонь уничтожил тысячи гектаров территории, а также десятки домов в населенных пунктах области.

Жертвами пожаров в Луганской области, по официальным данным, стали 5 человек.

Пострадавшие от лесных пожаров в Луганской области получат помощь от украинского правительства.