ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Северодонецке вспыхнул масштабный пожар на свалке

Северодонецк, Украина, Пятница 10 июля 2020 15:58
В Северодонецке вспыхнул масштабный пожар на свалке
Фото: лесной пожар в Луганской области (facebook.com MNS GOV UA)
Автор: Роман Калиниченко

Городская власть обратилась за помощью к области

Из-за лесных пожаров в Луганской области загорелся полигон твердых бытовых отходов в Северодонецке. Огонь бушует на значительной площади свалки.

Об этом сообщили в пресс-службе Северодонецком городском совете.

Отмечается, что полигон в целом обеспечен противопожарными средствами и необходимой емкостью воды. Однако 7 июля из-за лесных пожаров персонал полигона эвакуировали.

"Вернувшись, рабочие увидели, что отходы загорелись на значительной площади полигона. Сегодня там работают пожарные северодонецкого управления ГСЧС, однако их сил явно недостаточно для обуздания возгорания на такой большой площади. А продолжение горения исключает возможность вывоза сюда ТБО из города", - сообщили в горсовете.

В связи с этим чиновники обратились к руководству Луганской ВЦА оказать помощь в тушении пожара на полигоне.

Напомним, масштабный пожар возник вблизи села Осколоновка 6 июля. Из-а сильного порывистого ветра, который постоянно менял направление, огонь распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.

В настоящее время лесной пожар в Луганской области локализовали, остается три очага тления.

Как сообщало РБК-Украина, полиция рассматривает несколько версий возникновения пожаров в Луганской области, одна из них - обстрел боевиков.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины пожарсвалка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь