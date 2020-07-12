Пожежі у Луганській області: голова ОДА назвав головну проблему

Станом на 12 липня найбільшою проблемою для ліквідації наслідків лісових пожеж у Луганській області є сміттєзвалище поблизу Сєвєродонецька. На території сміттєзвалища досі спостерігається тління.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Гайдая, наразі відкритого вогню на території сміттєзвалища немає, але всередині є полум'я чи величезне тління.

"Зараз декілька загонів рятувальників постійно переливають його водою. За допомогою військової техніки ми згортаємо пісок і зверху пересипаємо, так би мовити, консервуємо сміттєзвалище піском", - розповів він.

Нагадаємо, цього тижня у Луганській області спалахнули масштабні лісові пожежі. Точна причина виникнення вогню досі не встановлена, але в ОДА не виключають версії підпалу. Вогонь знищив тисячі гектарів території, а також десятки будинків у населених пунктах області.

Жертвами пожеж у Луганській області, за офіційними даними, стали 5 людей.

Постраждалі від лісових пожеж у Луганській області отримають допомогу від українського уряду.