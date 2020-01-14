Пожары в колледже и "Токио Стар": экс-начальнику ГСЧС Одесской области объявили подозрение

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления ГСЧС в Одесской области из-за четырех резонансных пожаров в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что экс-чиновник подозревается в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что подозреваемый, будучи должностным лицом ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности. В результате чего в 2017 и 2019 годах на территории г. Одесса произошло четыре масштабных пожара:

на территории коммунального внешкольного учебного учреждения "Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория";

на территории коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной центр психического здоровья";

в помещении гостиницы "ТОКИО СТАР";

в помещении ГВУЗ "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса"

Указанные события привели к гибели 32 человек, а также повлекли материальный ущерб на общую сумму 4 млн 907 тыс. 589 грн.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

РБК-Украина писало, что заведующей хозяйством Одесского колледжа объявили подозрение в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия.

Напомним, Киевский районный суд Одессы ранее избрал меру пресечения для директора сгоревшего одесского колледжа экономики и права Любви Кочерге в виде круглосуточного домашнего ареста.