Пожежі в коледжі та "Токіо Стар": екс-начальнику ДСНС Одеської області оголосили підозру

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління ДСНС в Одеській області через чотири резонансні пожежі в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що експосадовець підозрюється у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що підозрюваний, будучи службовою особою відповідальною за здійснення державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, неналежно виконував свої службові обов'язки. У результаті чого у 2017 та 2019 роках на території м. Одеса сталося чотири масштабні пожежі:

на території комунального позашкільного навчального закладу "Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс "Вікторія";

на території комунального некомерційного підприємства "Одеський обласний центр психічного здоров’я";

у приміщенні готелю "ТОКІО СТАР";

у приміщенні ДВНЗ "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу".

Вказані події призвели до загибелі 32 людей, а також спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 4 млн 907 тис. 589 грн.

У разі доведення вини експосадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

РБК-Україна писало, що завідуючій господарством Одеського коледжу оголосили підозру в службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

Нагадаємо, Київський районний суд Одеси раніше обрав запобіжний захід для директора згорілого одеського коледжу економіки і права Любові Кочерзі у вигляді цілодобового домашнього арешту.