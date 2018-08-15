Пожары в Греции: число жертв возросло до 96

В греческих больницах остаются еще 29 человек

В Греции количество жертв в результате лесных пожаров увеличилось до 96 человек. Об этом сообщает Protothema.

Сообщается, что числопогибших возросло до 96 после того, как 68-летний мужчина скончался от полученных ожогов в результате пожара в больнице. Издание сообщает, что в больницах остаются еще 29 человек, пострадавших в результате пожаров. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона. Пожарная служба после проведенного исследования опровергла предположение властей, что причиной пожаров является поджог и заявила, что лесные участки загорелись из-за халатности.

Отметим, что министр гражданской обороны Греции ушел в отставку из-за пожара в стране. Кроме того, министр окружающей среды Греции рассказал, что власть начнет разрушать десятки незаконных построек в регионе Афин на следующей неделе после лесного пожара в стране. Гиоргос Статхакис сообщил, что власти снесут 61 сооружение, главным образом заборы на пляжах в нескольких регионах Аттики.