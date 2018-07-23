В Греции масштабный лесной пожар, люди бегут из домов

Информации о пострадавших еще нет

В Греции к западу от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов. Об этом сообщает Prothotema.

Как сообщается, пожар возник в 55 км к западу от греческой столицы. Причины пока неизвестны.

К тушению пожара привлечены четыре самолета и два вертолета. На земле с огнем борются 110 пожарных и 47 транспортных средств.

Фото: пожар в Греции

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по лесу к другим населенным пунктам, в трех деревнях сгорели несколько домов. Информации о пострадавших не поступало.

Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.

Напомним, что Латвия будет просить помощи ЕС в тушении пожара, который продолжается уже неделю.

По данным программы ЕС Copernicus, к вечеру четверга в Валдгалской волости выгорело более 700 га. Латвийские должностные лица сообщили о 400 га выгоревшей площади.

Также отметим, что восемь стран ЕС помагают Швеции в борьбе с лесными пожарами.

Швеции было предоставлено 7 пожарных самолетов, 7 вертолетов, 60 единиц транспорта и более 340 человек персонала для тушения пожаров.