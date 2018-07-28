В Греции назвали причину пожаров возле Афин

Властям Греции известно имя человека, из-за халатности которого произошли масштабные пожары в стране

Греческая пожарная служба после проведенного исследования опровергла предположение властей, что причиной пожаров является поджог и заявила, что лесные участки загорелись из-за халатности. Об этом сообщает греческое издание Ekаthimerini.

Как отмечается, вероятно, пожар начался из-за определенного местного жителя, который зажег костер. По информации источников издания, властям известно имя человека, из-за халатности которого произошли масштабные пожары в стране.

Напомним, что из-за лесных пожаров в Греции погибло по меньшей мере 88 человек.

Ранее заместитель председателя греческого МВД Никос Тоскас заявил, что причиной пожаров в Греции могут быть поджоги. С его слов, на основании снимков со спутника можно сделать вывод, что сразу несколько пожаров возникли в течение небольшого промежутка времени вдоль одной дороги на западе от столицы страны.

Добавим,что РБК-Украина писало, что военные опубликовали видео последствий смертельных пожаров в Греции.

Как известно, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар, который заставил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.