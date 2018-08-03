Министр гражданской обороны Греции ушел в отставку из-за пожаров в стране

Из-за пожаров в стране погибло 91 человек

Министр гражданской обороны Греции подал в отставку после лесных пожаров на прошлой неделе возле Афин, в результате которых погибло по меньшей мере 91 человек. В заявлении правительства говорится, что отставка Никоса Тоскаса была принята премьер-министром Алексисом Ципрасом, с которым он встретился в пятницу, пишет AP.

Как отмечается, министр окружающей среды Греции рассказал, что власть начнет разрушать десятки незаконных построек в регионе Афин на следующей неделе после лесного пожара в стране. Гиоргос Статхакис сообщил, что власти снесут 61 сооружений, главным образом заборы на пляжах в нескольких регионах Аттики.

Сообщается, что правительственные чиновники обвинили незаконное строительство в содействии катастрофе 23 июля, когда молниеносный лесной пожар пронесся через морской курорт недалеко от Афин, убив по крайней мере 91 человек. Но критика также выросла по поводу того, как власть отреагировала на пожары.

Существует также путаница относительно точного количества погибших, причем цифры расходятся между следователями и пожарными.

Напомним, что ранее полиция задержала подозреваемого в поджогах леса возле Афин.