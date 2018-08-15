Пожежі в Греції: число жертв зросло до 96

Новини Надзвичайні події 15.08.2018 - 11:18
Фото (twitter.com/chryssameleti)
Фото (twitter.com/chryssameleti)

У грецьких лікарнях залишаються ще 29 осіб

У Греції кількість жертв в результаті лісових пожеж збільшилась до 96 осіб. Про це повідомляє Protothema.

Повідомляється, що числопогибших зросла до 96 після того, як 68-річний чоловік помер від отриманих опіків в результаті пожежі в лікарні. Видання повідомляє, що в лікарнях залишаються ще 29 осіб, постраждалих внаслідок пожеж. Шестеро з них перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, 23 липня, в Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з будинків. Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона. Пожежна служба після проведеного дослідження спростувала припущення влади, що причиною пожежі є підпал і заявила, що лісові ділянки загорілися через недбалість.

Зазначимо, що міністр цивільної оборони Греції пішов у відставку у зв'язку з  пожежею в країні. Крім того, міністр навколишнього середовища Греції розповів, що влада почне руйнувати десятки незаконних споруд в регіоні Афін на наступному тижні після лісової пожежі в країні. Гіоргос Статхакіс повідомив, що влада знесе 61 споруду, головним чином паркани на пляжах в декількох регіонах Аттики.

У Туреччині звільнили грецьких військових, затриманих у березні У Києві на Подолі горіла лікарня
Теги:  пожежа,  Греція  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС