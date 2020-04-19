Пожары в Чернобыльской зоне: за все время радиационный фон не превышал нормы

За все время пожаров в Чернобыльской зоне ни одного раза содержание радионуклида не превысило предельно допустимых норм. Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, вопросам радиационного загрязнения воздуха занимается спецотдел радиационного мониторинга окружающей среды.

"Хочу всех успокоить, что за все время пожаров ни разу содержание радионуклида не превысил предельно допустимых норм. Все зафиксированные велечины были в несколько сотен раз меньше этого уровня. Это касается и того дня, когда мы все с вами наблюдали пыльную бурю", - заявил он.

Ранее сообщалось, что дым в Киеве привел к загрязнению воздуха в 2-3 раза выше нормы. Пожар в Чернобыльской зоне имеет очень большую площадь, хотя человеческих и материальных ресурсов достаточно, погодные условия не позволяют работать очень быстро.

Напомним, уровень загрязненности воздуха в Киеве по состоянию на начало воскресенья, 19 апреля, является самым высоким в мире.

Также сообщалось, что в Чернобыльской зоне продолжается тушение четырех очагов пожара, спасатели привлекли три вертолета и пожарный поезд "Укрзализныци" для ликвидации пожара в Житомирской области.