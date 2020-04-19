Пожежі в Чорнобильській зоні: за весь час радіаційний фон не перевищував норми

За весь час пожеж у Чорнобильській зоні жодного разу вміст радіонукліду не перевищив гранично допустимих норм. Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного інституту Володимир Осадчий на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, питанням радіаційного забруднення повітря займається спецвідділ радіаційного моніторингу навколишнього середовища.

"Хочу всіх заспокоїти, що за весь час пожеж жодного разу вміст радіонукліду не перевищив гранично допустимих норм. Всі зафіксовані велечини були в декілька сотень разів менші цього рівня. Це стосується і того дня, коли ми всі з вами спостерігали пилову бурю", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що дим у Києві призвів до забруднення повітря у 2-3 рази вище за норму. Пожежа у Чорнобильській зоні має дуже велику площу, хоча людських і матеріальних ресурсів достатньо, погодні умови не дозволяють працювати дуже швидко.

Нагадаємо, рівень забрудненості повітря у Києві станом на початок неділі, 19 квітня, є найвищим у світі.

Також повідомлялось, що у Чорнобильській зоні триває гасіння чотирьох осередків пожежі, рятувальники залучили три вертольоти і пожежний потяг "Укрзалізниці" для ліквідації пожежі в Житомирській області.