Загрязнение воздуха в 3 раза выше нормы, но без цезия: что известно о дыме в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дым из Киева перемещается в другие области, но Кульбида уверяет, что опасности это не несет

Дым в Киеве, который наблюдался в столице вчера и сегодня, привел к загрязнению воздуха в 2-3 раза выше нормы. Вместе с тем, в Укргидрометцентре подчеркнули, что рост по цезию 137 в атмосферном воздухе не обнаружен, подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.

Пожар в Чернобыльской зоне локализован

По сообщению ГСЧС, пожар в Чернобыльской зоне имеет очень большую площадь, хотя человеческих и материальных ресурсов достаточно, погодные условия не позволяют работать очень быстро. При этом пожар развивается очень быстро, сейчас он локализован, но на таких площадях происходит тление лесной подстилки, травы.

Как известно, вчера, 16 апреля, столицу накрыла пылевая буря и ураганный ветер. Непогода спровоцировала повторное возникновение пожара в Чернобыльской зоне, которую до этого почти две недели тушили спасатели. Кроме того, вчера возник крупный пожар в Житомирской области. А уже во второй половине дня Киев затянуло дымом. Как сообщала столичная власть, причиной дыма стала не пыльная буря, а именно пожары.

Укргидрометцентр заявил о высокое загрязнение воздуха в Киеве

Глава Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил, что Укргидрометцентр ведет постоянный мониторинг загрязнения по всей Украине и подтвердил, что воздух в Киеве действительно был загрязнен.

"Мы заявляем, что в течение вчерашнего дня и сегодняшней ночи в Киеве действительно наблюдалось высокое загрязнение атмосферного воздуха", - заявил он в ходе брифинга.

По его словам, наибольшее загрязнение было вызвано жесткими примесями и превышение предельно допустимых концентраций по всей территории города составляло от 2 до 3 раз. Причиной загрязнения воздуха в Киеве он назвал значительное усиление ветра до 22 м/с, эрозию почв, а причиной ухудшения видимости стал дым, который поступал вместе с воздушной массой.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве 17 апреля в пределах нормы

По данным Укргидрометцентра, по состоянию на 17 апреля кроме пыли, по другим ингредиентам как диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, концентрация загрязняющих веществ находится в пределах, характерных для этого периода года. При этом Кульбида добавил, что эта концентрация может повышаться или снижаться, "но ничего чрезвычайного по основным загрязнителям, кроме пыли, не происходит".

"Начиная с сегодняшнего дня даже по пыли эти концентрации существенно уже упали и они вернутся к прежнему уровню", - отметил он.

Чернобыльская зона: рост по цезию 137 в воздухе не обнаружен

"Что касается радиоактивного загрязнения, то хочу сказать, что и в Чернобыльской зоне ведется мониторинг и, по его данным, превышения по уровню гамма фона остаются в пределах нормы, а по радиоактивным выбросам при горении, то можно утверждать, что заметного роста по цезию 137 в атмосферном воздухе не обнаружено и они несколько больше в зоне горения и уменьшаются в 10 метрах от зоны, которая горит", - сообщил он.

Глава Укргидрометцентра также добавил, что цезий за много лет просел глубоко в землю и верхний слой, который подвергается горению, не содержит концентраций, которые предствляли бы угрозу для людей.

Новых осложнений погодной ситуации не предвидится

Как отметил Кульбида, в ближайшие 10-15 дней дождей в Киеве не ожидается, а температурный режим будет умеренный. Вместе с тем, скорость ветра будет уменьшается и она будет небольшой течение ближайших 10 дней.

"Новых осложнений погодной ситуации и ситуации с загрязнением атмосферного воздуха химического или радиационного ожидать не нужно, их не будет", - заверил он.

Дым из Киеве распространяется на другие области

Глава Укргидрометцентра отметил, что загрязнение, которое находилось на территории Киева вчера и сегодня утром воздушными потоками переносится дальше, направление ветра с северо-запада на юго-восток. Поэтому, загрязнение перемещается на территории Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей. Вместе с тем, по мере перемещения происходит перемешивание воздушных масс и быстрое уменьшение кноцентрации загрязняющих веществ. Кульбида заверил, что для жителей других областей это совсем безопасно.