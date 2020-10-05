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Из-за пожаров в Луганской области открыли уже 11 дел

Автор: Анастасия Рокитна

Из-за масштабных пожаров в Луганской области правоохранителями открыты 11 уголовных производств. Леса горят уже шестой день.

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Об этом сообщила пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

По предварительным оценкам ГСЧС, ориентировочная площадь пожаров составляет около 22 121 тысяч гектаров.

"Открыты 11 уголовных производств по статье 270 УК Украины (Новоайдарский, Попаснянский, Северодонецкий, Лисичанский, Старобельский, Станично-Луганский, Белокуракинский, Сватовский и Миловский, Троицкий ОП ГУНП)", - сообщила она.

Напомним, к уголовным делам по фактам пожаров приобщили видеозапись, на которой видно, как российские наемники из оккупированных районов Луганской области пытались поджечь сухую траву.

Отметим, что чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться на юге и востоке Украины.

Ранее ОБСЕ заявила об отсутствии существенного вреда сооружению гражданского и коммерческого назначения в результате лесных пожаров в Станице Луганской.

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