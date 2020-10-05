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В Украине объявили пожарную опасность чрезвычайного уровня

Украина, Понедельник 05 октября 2020 09:12
В Украине объявили пожарную опасность чрезвычайного уровня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 5 октября, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться на юге и востоке Украины. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, в восточных областях и в большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что из-за этого увеличивается риск возникновения пожаров.

Напомним, 5 октября погода в Украине будет дождливой на западе и в Житомирской области, а столбики термометров покажут до +24 тепла в дневное время.

Кроме того, в Луганской области по состоянию на утро 5 октября продолжается тушение четырех очагов пожаров.

Также РБК-Украина писало, что ОБСЕ заявила об отсутствии существенного вреда сооружениям гражданского и коммерческого назначения вследствие лесных пожаров в Станице Луганской. В то же время наблюдатели зафиксировали большие массивы сгоревшего леса и подлеска.

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