Через пожежі в Луганській області відкрили вже 11 справ

Через масштабні пожежі в Луганській області правоохоронцями відкрито 11 кримінальних проваджень. Ліси горять вже шостий день.

Про це повідомила речниця поліції у Луганській області Тетяна Погукай у Facebook.

За попередніми оцінками ДСНС, орієнтовна площа пожеж становить близько 22 121 тисяч гектарів.

"Відкрито 11 кримінальних проваджень за статею 270 КК України (Новоайдарський, Попаснянський, Сєвєродонецький, Лисичанський, Старобільський, Станично-Луганський, Білокуракинський, Сватівський та Міловський, Троїцький ВП ГУНП)", - повідомила вона.

Нагадаємо, до кримінальних справ за фактами пожеж долучили відеозапис, на якому видно, як російські найманці з окупованих районів Луганської області намагалися підпалити суху траву.

Зазначимо, надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься на півдні та сході України.

Раніше ОБСЄ заявила про відсутність істотної шкоди споруд цивільного та комерційного призначення внаслідок лісових пожеж в Станиці Луганській.