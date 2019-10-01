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Пожарная опасность в Украине продолжит удерживаться в октябре

Новости » Общество    01.10.2019 - 15:58
Пожарная опасность в Украине продолжит удерживаться в октябре
Иллюстративное фото (УНИАН)

В некоторых областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине с 1 по 4 октября продолжит удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в большинстве районов восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областей и Крыма сохранится чрезвычайный уровень (5 класса) пожарной опасности с 1 по 4 октября.

Напомним, синоптики объявили в Киеве 1 октября штормовое предупреждение, порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Также сообщалось, что сегодня ночью и утром во всех областях порывы ветра 15-20 м/с, а ночью 30 сентября из-за непогоды более, чем 100 населенных пунктов были обесточены.

Ранее РБК-Украина сообщало, что погода в Украине 3 октября резко ухудшится, похолодание охватит большинство областей. Дожди и похолодание накроют запад Украины. В дальнейшем, до конца недели, похолодание охватит большинство Украины.

Ранее синоптик сообщил, когда в Украине выпадет первый снег. По его данным, это должно случиться в следующем месяце, а зима с морозами и снегом наступит в средине декабря.

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