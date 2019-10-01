Пожежна небезпека в Україні продовжить триматися у жовтні

Ілюстративне фото (УНІАН)

У деяких областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки

В Україні з 1 по 4 жовтня продовжить утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, в більшості районів східних, південних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаської, Полтавської областей та Криму збережеться надзвичайний рівень (5 класу) пожежної небезпеки з 1 по 4 жовтня.

Нагадаємо, синоптики оголосили у Києві 1 жовтня штормове попередження, пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с. Також повідомлялося, що сьогодні вночі та вранці у всіх областях пориви вітру 15-20 м/с, а вночі 30 вересня через негоду більше, ніж 100 населених пунктів були знеструмлені.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні 3 жовтня різко погіршиться, похолодання охопить більшість областей. Дощі і похолодання накриють захід України. Надалі, до кінця тижня, похолодання охопить більшість України.

Раніше синоптик повідомив, коли в Україні випаде перший сніг. За його даними, це має статися в наступному місяці, а зима з морозами та снігом настане у середині грудня.