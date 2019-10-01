В Киеве объявили штормовое предупреждение

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По Киеву до конца дня порывы ветра 15-18 м/с

Погода в Киеве 1 октября ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Как сообщают синоптики, в Киеве к концу дня порывы ветра 15-18 м/с.

Кроме того, сообщалось, что сегодня ночью и утром во всех областях порывы ветра 15-20 м/с, а прошлой ночью из-за непогоды более, чем 100 населенных пунктов стали обесточены. Больше всего от непогоды пострадала Львовская область, там без света остались 55 населенных пунктов.

По данным синоптиков Украинского Гидрометцентра, сегодня дожди накроют север, частично центр и юг, а также восток Украины. Похолодает в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днеропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что с 3 октября в Украину идет похолодание. В среду дожди и похолодание накроют запад Украины. В дальнейшем, до конца недели, похолодание охватит большинство Украины.

Кроме того, в комментарии РБК-Украина сообщали, что в конце сентября - начале октября в Украине значительно потеплеет, но "бабье лето" ожидается не на всей территории Украины, а только на востоке и юге Украины.