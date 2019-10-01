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Синоптик предупредила, когда в Украине снова похолодает

Новости » Общество    01.10.2019 - 11:45
Синоптик предупредила, когда в Украине снова похолодает
Иллюстративное фото (Matt Cardy/Getty Images)

С 3 октября в Украину идет похолодание

Погода в Украине 3 октября резко ухудшится, похолодание охватит большинство областей. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Синоптик сообщает, что дожди и похолодание накроют запад Украины. В дальнейшем, до конца недели, похолодание охватит большинство Украины.

Напомним, сегодня на ночь прогнозируют грозы в большинстве областей. Также синоптики объявили штормовое предупреждение.

Кроме того, минувшей ночью из-за непогоды более, чем 100 населенных пунктов обесточены. Больше всего от непогоды пострадала Львовская область, там без света остались 55 населенных пунктов.

Также синоптики Украинского Гидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня. Похолодает в северных, центральных, восточных и частично южных областях. В частности, дожди будут идти в Черниговской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Однако, завтра в Украине должно потеплеть. Синоптик Наталья Диденко сообщала, что в большинстве областей температура воздуха составит +19+24. В столице тоже будет тепло, температура воздуха достигнет +22.

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Новости Украины Погодапохолодание
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