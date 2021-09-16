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Пожарная опасность: какие области под угрозой

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Под угрозой большинство областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Сегодня в Украине объявили пожарную опасность почти во всех областях.

Это обойдет только районы Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей.

Напомним, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.

Ранее сообщалось, что погода в Украине скоро сильно испортится с атмосферным фронтом, который сначала принесет сильные грозы, а за ними похолодание, пасмурное небо и туманные дожди.

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