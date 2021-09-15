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Украину накроет лютыми грозами и холодом: где будет хуже всего

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Среда 15 сентября 2021 20:00
Украину накроет лютыми грозами и холодом: где будет хуже всего Фото: Погода в Украине принесет сильные грозы и холод (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро сильно испортится с атмосферным фронтом, который сначала принесет сильные грозы, а за ними похолодание, пасмурное небо и моросящие дожди.

Что будет с синоптической ситуацией в ближайшие дни - читайте в нашем материале ниже.

Какой будет погода завтра

По данным Наталки Диденко, 16-го сентября самой теплой будет западная часть Украины. Тут ожидается +20+25 градусов. А на северо-востоке (Сумская, Харьковская области) будет прохладно, +14+18 градусов.

В остальных регионах днем +16+22 градуса. Дожди синоптик не прогнозирует.

"В Киеве четверг обещает солнце и тепло, до +19 градусов", - добавила Диденко.

Но в Укргидрометцентре не исключают, что осадки могут быть на Закарпатье, Волыни и в Ровенской области.

Украину накроет лютыми грозами и холодом: где будет хуже всего

Погода в Украине 16 сентября (meteo.gov.ua)

Когда придет похолодание и дожди

По словам Наталки Диденко, дождей станет больше, а тепла станет меньше постепенно с субботы-воскресенья.

В Укргидрометцентре прогнозируют сильные грозы и шквалы на Западе 17 сентября, а 18-го фронт сместится ближе к центральным областям. Температура начнет снижаться.

19-20 сентября по всей стране холодно и дождливо, температура +10+15, на юго-востоке до +20 градусов.

Смотрите ниже карты погоды на 17-20 сентября.

Украину накроет лютыми грозами и холодом: где будет хуже всегоУкраину накроет лютыми грозами и холодом: где будет хуже всегоУкраину накроет лютыми грозами и холодом: где будет хуже всегоУкраину накроет лютыми грозами и холодом: где будет хуже всего

Погода в Украине (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики также рассказали, какой погода будет в Украине в октябре, когда ждать первого снега и заморозков.

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