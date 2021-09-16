Резкое похолодание ночью, но тепло днем: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня значительно похолодает ночью. Температура воздуха опустится до +5 в северных областях, но только ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Прогноз во всех областях

На севере температура воздуха опустится, в Черниговской и Сумской области похолодает до +5 ночью.

На западе днем будет +19+25, а ночью +8+11.

На востоке днем будет +18+21, а ночью +8+11.

На юге прогнозируют днем +20+23, а ночью +10+16.

В центре ожидается днем +19+22, а ночью +6+9.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +19+21, а ночью +9+11.