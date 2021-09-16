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Пожежна небезпека: які області під загрозою

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. Під загрозою більшість областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Сьогодні в Україні оголосили пожежну небезпеку майже у всіх областях.

Це омине тільки райони Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей.

Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні скоро сильно зіпсується з атмосферним фронтом, який спочатку принесе сильні грози, а за ними похолодання, похмуре небо і мрячні дощі.

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