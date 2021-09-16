Пожарная опасность: какие области под угрозой
Фото: в Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность (facebook.com/lugdsns)
В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Под угрозой большинство областей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Сегодня в Украине объявили пожарную опасность почти во всех областях.
Это обойдет только районы Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей.
Напомним, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.
Ранее сообщалось, что погода в Украине скоро сильно испортится с атмосферным фронтом, который сначала принесет сильные грозы, а за ними похолодание, пасмурное небо и туманные дожди.