Пожежна небезпека: які області під загрозою
Фото: в Україні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку (facebook.com/lugdsns)
В Україні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. Під загрозою більшість областей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Сьогодні в Україні оголосили пожежну небезпеку майже у всіх областях.
Це омине тільки райони Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей.
Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.
Раніше повідомлялось, що погода в Україні скоро сильно зіпсується з атмосферним фронтом, який спочатку принесе сильні грози, а за ними похолодання, похмуре небо і мрячні дощі.