Пожарная опасность: четыре области под угрозой

Спасатели предупредили о пожарной опасности в Украине. Стало известно, какие области под угрозой.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в Луганской, Харьковской, Николаевской, Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
27 августа дожди ожидаются почти во всех областях. Такая погода обойдет только Киевскую, Житомирскую, Черкасскую, Кировоградскую, Винницкую, Николаевскую области.
Напомним, из-за непогоды без света остались жители четырех областей Украины.
Отметим, сегодня в Украине будут дожди в большинстве областей. Только шесть областей обойдут ливни.