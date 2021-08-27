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Пожарная опасность: четыре области под угрозой

Автор: Анастасия Рокитна

Спасатели предупредили о пожарной опасности в Украине. Стало известно, какие области под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в Луганской, Харьковской, Николаевской, Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

27 августа дожди ожидаются почти во всех областях. Такая погода обойдет только Киевскую, Житомирскую, Черкасскую, Кировоградскую, Винницкую, Николаевскую области.

Напомним, из-за непогоды без света остались жители четырех областей Украины.

Отметим, сегодня в Украине будут дожди в большинстве областей. Только шесть областей обойдут ливни.

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