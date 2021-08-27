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Из-за непогоды без света остались жители четырех областей Украины

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Пятница 27 августа 2021 08:10
Из-за непогоды без света остались жители четырех областей Украины Фото: в Украине без света остались жители четырех областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

По состоянию на утро, 27 августа, в результате осложнения погодных условий обесточены 64 населенных пунктов. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Из-за дождя, грозы, порывы ветра отключения света произошло в 4 областях:

  • Сумской - 35 населенных пунктов,
  • Днепропетровской - 20,
  • Киевской - 7,
  • Донецкой - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, В Украине сегодня будут дожди в большинстве областей. Только шесть областей обойдут ливни.

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