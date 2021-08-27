Из-за непогоды без света остались жители четырех областей Украины
Фото: в Украине без света остались жители четырех областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
По состоянию на утро, 27 августа, в результате осложнения погодных условий обесточены 64 населенных пунктов. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Из-за дождя, грозы, порывы ветра отключения света произошло в 4 областях:
- Сумской - 35 населенных пунктов,
- Днепропетровской - 20,
- Киевской - 7,
- Донецкой - 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, В Украине сегодня будут дожди в большинстве областей. Только шесть областей обойдут ливни.