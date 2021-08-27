RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пожежна небезпека: чотири області під загрозою

Автор: Анастасія Рокитна

Рятувальники попередили про пожежну небезпеку в Україні. Стало відомо, які області під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні в Луганській, Харківській, Миколаївській, Херсонській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

27 серпня дощі очікуються майже у всіх областях. Така погода обійде тільки Київську, Житомирську, Черкаську, Кіровоградську, Вінницьку, Миколаївську області.

Нагадаємо, через негоду без світла залишилися жителі чотирьох областей України.

Зазначимо, сьогодні в Україні будуть дощі в більшості областей. Тільки шість областей обійдуть зливи.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПогодаПожежа