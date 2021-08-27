Дожди обойдут 6 областей: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине будут идти дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня будут дожди в большинстве областей. Только шесть областей обойдут ливни.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Прогноз во всех областях
Сегодня дожди ожидаются почти во всех областях. Такая погода обойдет только Киевскую, Житомирскую, Черкасскую, Кировоградскую, Винницкую, Николаевскую области.
Температура воздуха в регионах ожидается такая:
- На западе днем будет +18+23, а ночью +9+13.
- На севере днем будет +20+24, а ночью +10+13.
- На востоке ожидается днем +24+29, а ночью +15+17.
- В центре прогнозируют днем +21+27, а ночью +11+16.
- На юге днем будет +25+29, а ночью +14+19.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +21+23, а ночью +11+13.