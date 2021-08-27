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Дожди обойдут 6 областей: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Пятница 27 августа 2021 08:00
Дожди обойдут 6 областей: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине будут идти дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня будут дожди в большинстве областей. Только шесть областей обойдут ливни.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди ожидаются почти во всех областях. Такая погода обойдет только Киевскую, Житомирскую, Черкасскую, Кировоградскую, Винницкую, Николаевскую области.

Температура воздуха в регионах ожидается такая:

  • На западе днем будет +18+23, а ночью +9+13.
  • На севере днем будет +20+24, а ночью +10+13.
  • На востоке ожидается днем +24+29, а ночью +15+17.
  • В центре прогнозируют днем +21+27, а ночью +11+16.
  • На юге днем будет +25+29, а ночью +14+19.

Дожди обойдут 6 областей: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +21+23, а ночью +11+13.

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