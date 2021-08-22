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Пожарная опасность: четыре области под угрозой

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украины предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Под угрозой четыре области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Сегодня в Тернопольской, Полтавской, Киевской и Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной неебзпеки.

Ранее сообщалось, что погода в Украине до конца августа будет постепенно портиться, во многих регионах будут дожди. Однако температура воздуха в целом останется комфортной и не опустится ниже +20 градусов, за исключением некоторых областей, где перепады станут более существенными.

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни останется достаточно теплая, но постепенно ожидается увеличение осадков.

Ранее сообщалось, какая погода будет на выходных и в День Независимости.

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