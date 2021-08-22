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Пожежна небезпека: чотири області під загрозою

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики України попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Під загрозою чотири області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Сьогодні в Тернопільській, Полтавській, Київській та Чернігівській областях надзвичайний рівень пожежної неебзпеки.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні до кінця серпня буде поступово псуватися, у багатьох регіонах будуть дощі. Однак температура повітря в цілому залишиться комфортною і не опуститься нижче +20 градусів, за винятком деяких областей, де перепади стануть більш істотними.

Нагадаємо, погода в Україні найближчими днями залишиться досить тепла, але поступово очікується збільшення опадів.

Раніше повідомлялось, яка погода буде на вихідних і в День Незалежності.

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