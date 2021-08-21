Какая погода будет на выходных и в День Независимости: прогноз на сверхдлинный уик-энд

Погода в Украине на длинные праздничные выходные, которые продлятся четыре дня - до Дня Независимости 24 августа, ожидается переменчивая - доминирование повышенного атмосферного фронта с его градом и грозами сменится более спокойной синоптической обстановкой, но осадки и спад температуры останутся.

Добавим, что синоптики предупреждают об опасных метеорологических явления почти на всем Левобережье в субботу - объявлен I уровень опасности ("желтый"). Так, 21 августа в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы до 20 метров в секунду.

Погода в центральных регионах

В субботу, 21 августа, прогнозируются дожди и грозы в Винницкой, Полтавской и Днепропетровской областях. 24 августа, на День Независимости, осадки вероятны только в Винницкой области. В остальные дни ожидается переменная облачность, будет сухо. Температура воздуха в длинный уик-энд в среднем составит около +22... +26 градусов в дневное время.

Погода в западных областях

На западе Украины погодные условия обещают быть непростыми - зальют грозовые дожди, и только в воскресенье, 22 августа, существенные осадки не ожидаются. Столбики термометров покажут в среднем +22... +26 градусов, но 24-го в День Независимости похолодает, особенно в Волынской и Ровенской областях (+16... +18 градусов).

Погода в северных регионах

В Сумской области грозовые дожди пройдут в субботу, в остальные праздничные дни - без существенных осадков. А вот в Житомирской, Киевской и Черниговской областях прогнозируется ухудшения погодных условий, и в День Независимости вероятны шквалы, грозы и дожди. Температура воздуха будет постепенно снижаться: с +25... +27 градусов в субботу до +21... +23 градусов во вторник.

Погода в восточных областях

В субботу, 21 августа, на востоке Украины ожидаются дожди и грозы, возможен град. Но в остальные три выходных дня будет сухо и тепло. Столбики термометров весь продленный уик-энд покажут около +25... +28 градусов.

Погода в южных регионах

Значительные осадки в виде дождей и гроз ожидаются лишь в Запорожской области и в Крыму - и только 21 августа. А в другие дни и в остальных областях будет сухо. Температура воздуха в ближайшие три дня прогнозируется около +25... +29 градусов, а 24 августа, в День Независимости, посвежеет еще максимум на пару градусов.