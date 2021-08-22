Пожарная опасность: четыре области под угрозой
Фото: в Украине предупредили о пожарной опасности (facebook.com/mvs.gov.ua)
Синоптики Украины предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Под угрозой четыре области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Сегодня в Тернопольской, Полтавской, Киевской и Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной неебзпеки.
Ранее сообщалось, что погода в Украине до конца августа будет постепенно портиться, во многих регионах будут дожди. Однако температура воздуха в целом останется комфортной и не опустится ниже +20 градусов, за исключением некоторых областей, где перепады станут более существенными.
Напомним, погода в Украине в ближайшие дни останется достаточно теплая, но постепенно ожидается увеличение осадков.
Ранее сообщалось, какая погода будет на выходных и в День Независимости.