Пожарная опасность: четыре области под угрозой

Синоптики Украины предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Под угрозой четыре области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Сегодня в Тернопольской, Полтавской, Киевской и Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной неебзпеки.

Ранее сообщалось, что погода в Украине до конца августа будет постепенно портиться, во многих регионах будут дожди. Однако температура воздуха в целом останется комфортной и не опустится ниже +20 градусов, за исключением некоторых областей, где перепады станут более существенными.