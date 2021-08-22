Пожежна небезпека: чотири області під загрозою

Синоптики України попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Під загрозою чотири області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Сьогодні в Тернопільській, Полтавській, Київській та Чернігівській областях надзвичайний рівень пожежної неебзпеки.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні до кінця серпня буде поступово псуватися, у багатьох регіонах будуть дощі. Однак температура повітря в цілому залишиться комфортною і не опуститься нижче +20 градусів, за винятком деяких областей, де перепади стануть більш істотними.