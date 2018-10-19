При пожаре на заводе в РФ погибли два человека

Фото: пожар на заводе в РФ (из открытых источников)

Два человека госпитализированы

Число погибших после взрыва на заводе пиротехники в Ленинградской области достигло двух. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Два человека погибли, двое госпитализированы, еще одного человека продолжают искать", - сообщили в МЧС РФ.

Напомним, сегодня, 19 октября, в Ленинградской области в городе Гатчине произошел взрыв на заводе по производству пиротехники "Авангард". Взрыв произошел в четырехэтажном производственном здании. На данный момент одного человека увезли в больницу.

Отметим, что четыре человека могут быть под завалами после взрыва на заводе.

Ранее в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Боснии и Герцеговине за последними данными погиб один человек, еще девять получили травмы. Взрыв произошел 9 октября около 21:30 в городе Брод. Мэр города Брод Илия Йовичич сообщил журналистам, что этот взрыв был самым серьезным инцидентом такого рода на местном НПЗ. Шесть пострадавших остаются в больнице. Пожар был успешно локализован около 23:30.

Ранее в канадском городе Сент-Джон произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Irving Oil, в результате которого пострадали по меньшей мере два человека.